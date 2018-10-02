مورينيو يكشف آخر أخبار مانشستر يونايتد قبل لقاء فالنسيا الإسباني

أوضح جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد آخر المستجدات الخاصة بـ خططه المتعلقة بلقاء الثلاثاء في دوري الأبطال مع فالنسيا.



وأكد البرتغالي فى تصريحات لقناة النادي أنه سيخوض لقاء الليلة في دوري الأبطال في أولد ترافورد بدون أربعة من لاعبي فريقه،وهم يونج الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة نهاية الأسبوع التي انتهت بالهزيمة أمام ويست هام يونايتد، بالإضافة إلى كل من روخو، هيريرا ولينجارد .



أليكسيس سانشيز لم يشارك وكان من بين البدلاء في المباراة الماضية امام ويست هام يونايتد، ولكنه تدرب صباح يوم الإثنين وقد يمثل أحد الخيارات المتاحة.



واضاف مورينيو :- ”الجميع يريدون أن يشاركوا في دوري الأبطال، وتلك مسألة لا يمكن للجميع القيام بها،لذلك نحن متواجدون وأمامنا فرصة لتقديم مباراة كبيرة، لذلك نتوقع مباراة كبيرة، وأسبوع مهم.“



واختتم مورينيو عن اسبوع دوري الأبطال :- "أسبوع دوري الأبطال دائمًا ما يكون أسبوعًا جيدًا ،حتى وإن كنت تتوقع مباراة صعبة، وخصمًا صعبًا" .



جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يلتقي منافسه فالنسيا الإسباني ،اليوم،في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري ابطال اوروبا.