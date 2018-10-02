محافظ الدقهلية يصرف إعانات شهرية لثلاثة مواطنين ..صور

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صرف إعانات شهرية لثلاثة مواطنين تقدموا بطلباتهم خلال لقاء المواطنين الذي عقد اليوم لمدة ستة أشهر لحين انتهاء إجراءات ضمهم لمشروع تكافل وكرامة.



كما قرر شاروبيم إعادة المصروفات الدراسية التي قامت إحدي المواطنات بدفعها لأبنائها على الرغم من عدم قدرتها.



ومن جانبه أكد علي عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية استرداد المصروفات وردها للمواطنة فورا.