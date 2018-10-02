الحكومة تحارب 8 شائعات في أسبوع.. تكشف حقيقة وجود تطعيمات تسبب التوحد.. وتوضح حقيقة بيع بحيرة المنزلة.. وتؤكد: لا زيادة فى رسوم الزواج.. ولا ضرائب جديدة على السجائر.. ولا أخطاء في كتب المنهج الجديد

الحكومة ترد على 8 شائعات:

لا زيادة في رسوم الزواج

لا فرض ضرائب جديدة على المواريث

لا ضرائب جديدة على السجائر

وتكشف حقيقة وجود تطعيمات للأطفال تسبب الإصابة بالتوحد

لا بيع لبحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية

حقيقة وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير المياه

توضح حقيقة صور التلاميذ الذين يفترشون الأرض بالمدارس

لا توجد أخطاء في كتب المنهج الجديد للصف الأول الابتدائي

حرص مركز معلومات مجلس الوزراء على التصدي للشائعات التى تطال جسد الوطن وتستهدف عزيمته، وأصدر بيانا نفى خلاله جميع المعلومات الخاطئة المنشورة عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، وفيما يلى نفى الحكومة لبعض الشائعات.ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر.وقام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير؛ مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقًا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حاليًا لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.وفي سياق متصل، قالت الوزارة أيضًا إنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتي أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، لافتة إلى أن هذه الوثائق تعتبر وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظًا على حقوق جميع أطراف العقد.كما نفى المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية.وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق أي ضريبة على المواريث أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى، مشددةً على أن الوزارة لم تُصدر أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.في السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير، ففي هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية وهي ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث، مضيفةً أن توجه الوزارة في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أي تعديلات بها لضمان توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.ونفى المركز ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض الحكومة زيادات ضريبية جديدة على السجائر سواء محلية أو أجنبية ومنتجات التبغ.وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية، وأن الأسعار السارية كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات ضريبية جديدة على أسعار السجاير ومنتجات التبغ شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف في الأساس إثارة البلبلة بين المواطنين.وأوضحت الوزارة أنه قبل أن يتم فرض أي زيادات على أي منتج يتم إعلان ذلك بشكل رسمي قبل تفعيله من خلال الجهات المعنية، مشددةً على أن مصلحة الضرائب لا تقوم حاليًا بإجراء أي دراسات خاصة بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على منتجات التبغ والسجائر، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي نية لزيادة الضرائب، وأن خطة الوزارة حاليًا تركز على استقرار السياسات الضريبية حتة لا تتسبب زيادة نسبة الضرائب في إرباك مجتمع الأعمال.في سياق متصل، نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تسبب التطعيم الثلاثي تطعيم ضد الحصبة "MMR"في الإصابة بالتوحدوقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً سلامة وصلاحية التطعيمات ومطابقاتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة في مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أنه لا علاقة على الإطلاق بين تطعيمات الأطفال وظهور علامات التوحد، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.وأضافت الوزارة أنها تستخدم طعومًا معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ويتم فحصها بمعمل مرجعي للمنظمة لضمان جودة وأمان وعقامة الطعم، ويتم نقله إلى مصر من خلال سلسلة تبريد للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، لافتةً إلى أنه فور وصول التطعيمات لمصر يعاد أخذ عينات منها لفحصها مرة أخرى عن طريق هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات للتأكد من صحتها، ثم يتم توزيعها على مديريات الشئون الصحية.وأكدت سلامة التطعيمات وفقًا للدراسات التي قامت بها كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي أثبتت عدم وجود علاقة بين الإصابة بالتوحد ولقاحات الأطفال.كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توجه الحكومة لبيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن بحيرة المنزلة هي ملك للدولة وللشعب المصري ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أي دولة أخرى.وشددت وزارة الزراعة على أن كل ما يتردد من أنباء عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية غير صحيح على الإطلاق، وأنها مجرد شائعات تستهدف البلبلة وإثارة الغضب بين المواطنين.وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إزالة جميع التعديات بالبحيرة واستردادها وفتحها أمام الصيد الحر كمصدر طبيعي للأسماك، مشيرةً إلى أن عمليات التطهير والتطوير التي تجرى للبحيرة تتم لصالح المواطنين المقيمين حول البحيرة، وستعود بالنفع على الدولة بأكملها.وقالت إن مشروع تطوير بحيرة المنزلة يستهدف في الأساس تطهير وتعميق وتجديد المياه للمساعدة في استزراع أنواع جديدة، وزيادة الإنتاج السمكي وبجودة عالية، وذلك لصالح جميع المقيمين في المنزلة وجميع المحافظات التي تطل على البحيرة والتي ستستفيد من عملية التطهير، وسيعود كل ذلك بالنفع للصيادين.بينما نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير المياه.وقام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه خلال العام المالي (2018-2019).وشددت على أن تسعيرة المياه المطبقة حاليًا كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018.وبشأن ما تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صور لمجموعة من التلاميذ يفترشون الأرض بدون مقاعد ومزدحمون فوق بعضهم بدعوى أنه ليس لهم مقاعد بالمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن الصور المُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب يفترشون الأرض بالمدارس هي صور تم التقاطها لإحدى مدارس مدينة كربلاء العراقية، ومنشورة على مواقع إخبارية عراقية منذ أكتوبر 2013, ولا تمت للمدارس المصرية بصلة.وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بحرص كل صورة أو فيديو يتم التقاطه داخل المدارس المصرية.وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن جميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر رفعت درجة الاستعداد قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وذلك من خلال تجهيز المئات من المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية والانتهاء من جميع عمليات الصيانة، وكذلك توصيل خدمات الإنترنت لعدد من المدارس بكل محافظة وتدريب المعلمين تمهيدًا لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.وبشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا لبعض صفحات كتب المنهج الجديد لطلاب الصف الأول الابتدائي, والتي تضمنت أخطاءً وتكرارات كثيرة لبعض الكلمات، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، الثلاثاء، عدم وجود أي أخطاء في كتب المنهج الجديد للصف الأول الابتدائي، موضحةً أن هذه الصفحات ليس بها أخطاء وإنما هي "أنشودة صغيرة للأطفال" واستخدامها مكتوب داخل دليل المعلم بهدف تعليم الأطفال موضوعات وكلمات عن طريق الفن والغناء الجماعي, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن وجود أخطاء وتكرارات كثيرة في كتب الباقة الخاصة بالصف الأول الابتدائي شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بنظام التعليم الجديد.وأوضحت أن هذا التكرار ليس خطأ كما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ولكنه متعمد، وهذه كلمات جار تلحينها بواسطة مستشارة التربية الموسيقية ليغنيها الأطفال.