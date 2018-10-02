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فن

معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل جلال عبد القادر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
شيرى نبيل
توفى، اليوم الثلاثاء، الفنان جلال عبد القادر، عن عمر ناهز 63 عامًا، وسوف تُقام صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الحصري.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل.

1ـ جلال عبد القادر، ممثل مصري ومخرج مسرحي.

2ـ مواليد 12 ديسمبر 1955 .

3ـ شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية منذ ثمانينات القرن الماضي، منها "الأنصار، ليالي الحلمية"، ليتجه إلى المسرح لفترة ويخرج عدة مسرحيات منها "ليله مزيكا"، واد عفريت"، ومن أبرز أعماله أيضا "بوابة الحلواني، العصيان، قضية رأي عام".

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