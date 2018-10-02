حكيم ينشر كواليس تصوير أغنيته الجديدة فى النوبة

نشر الفنان حكيم مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "100 مليون فى النوبة"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق حكيم على الفيديو قائلا: "مع حبايبنا فى النوبة انتظرونا".



من ناحية أخرى، طرح المطرب الشعبى حكيم أغنيته الجديدة "مشبعتش خصام" عبر موقع "يوتيوب" منذ شهر، وتعاون فى الأغنية مع الشاعر أمل الطائر وألحان وحيد المليجى، وعصام توفيق، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.