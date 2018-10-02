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أصل الحكاية

فجأة لقيت التاج على رأسي.. شخصية سبعينية وراء فوز ماريا رعيدي بلقب ميس لبنان

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:42 م
ملكة جمال لبنان 2018
ملكة جمال لبنان 2018
ميس رضا
يخلق من الشبه أربعين.. لاحظ رواد مواقع التواصل، الشبه الواضح بين ماريا رعيدي، صاحبة لقب ملكة جمال لبنان، وبين جميلة الأزمان جورجينا رزق، ملكة جمال لبنان فى 1970، معلقين بأن التشابه بينهما دفع لترجيح كفة رعيدي للفوز بلقب ميس لبنان 2018.

وحظيت جورجينا رزق منذ 48 عاما بعدد من الألقاب، بدأتها بلقب جميلة التليفزيون، وملكة جمال لبنان، ثم ملكة جمال الكون، وكانت زوجة الفنان اللبنانى وليد توفيق فى هذه الفترة. 
فجأة لقيت التاج على

وقارن رواد التواصل الاجتماعى بين ماريا رعيدي وجورجينا، التي بدأت حياتها مبكرًا، مؤكدين أن مايا رعيدي، الطالبة بكلية الصيدلة بالفرقة الثانية، لم تمتلك نفس القدر من الخبرة، فخلال الحفل، سُئلت رعيدي عن أهم ما يميزها عن البقية، فقالت: «كل شخص يتميز بشيء من وراء شخصيته ومن وراء خبرته في الحياة، فأنا شخص دبلوماسي ما بحب الخصام بين الناس وأحاول أتفهم الاختلافات بينهم».

وعن الفشل من وجهة نظرها، قالت: «الحياة بدون فشل ما بتتقدم ولا بتطور شيء».

فجأة لقيت التاج على
جميلة الأزمان 
وساهمت عروض الأزياء التى قدمتها جورجينا فى مقتبل حياتها فى حصولها على لقبة ملكة جمال التليفزيون، ومن بعدها ملكة جمال لبنان ثم الكون.

وفى حوار سابق لها، قالت جورجينا رزق، المُلقبة بـ«جميلة الأزمان»: «اعتدت على عرض الأزياء منذ سنّ الخامسة عشر، ثم نلت لقب ملكة جمال التليفزيون، وملكة جمال لبنان، فدُعيت إلى ميامي للمشاركة في ملكة جمال الكون ونجحت».

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