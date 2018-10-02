فجأة لقيت التاج على رأسي.. شخصية سبعينية وراء فوز ماريا رعيدي بلقب ميس لبنان



وحظيت جورجينا رزق منذ 48 عاما بعدد من الألقاب، بدأتها بلقب جميلة التليفزيون، وملكة جمال لبنان، ثم ملكة جمال الكون، وكانت زوجة الفنان اللبنانى وليد توفيق فى هذه الفترة. يخلق من الشبه أربعين.. لاحظ رواد مواقع التواصل، الشبه الواضح بين ماريا رعيدي، صاحبة لقب ملكة جمال لبنان، وبين جميلة الأزمان جورجينا رزق، ملكة جمال لبنان فى 1970، معلقين بأن التشابه بينهما دفع لترجيح كفة رعيدي للفوز بلقب ميس لبنان 2018.

وقارن رواد التواصل الاجتماعى بين ماريا رعيدي وجورجينا، التي بدأت حياتها مبكرًا، مؤكدين أن مايا رعيدي، الطالبة بكلية الصيدلة بالفرقة الثانية، لم تمتلك نفس القدر من الخبرة، فخلال الحفل، سُئلت رعيدي عن أهم ما يميزها عن البقية، فقالت: «كل شخص يتميز بشيء من وراء شخصيته ومن وراء خبرته في الحياة، فأنا شخص دبلوماسي ما بحب الخصام بين الناس وأحاول أتفهم الاختلافات بينهم». وعن الفشل من وجهة نظرها، قالت: «الحياة بدون فشل ما بتتقدم ولا بتطور شيء».