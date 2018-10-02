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اقتصاد

بالأسماء.. تأهل 500 شاب للمقابلات الشخصية لبرنامج رجال الأعمال

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
آية الجارحى

كشفت الدكتورة غادة خليل، مدير المكتب الفنى بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030، عن وصول 500 مرشح لمرحلة المقابلات الشخصية ببرنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" .

وأضافت غادة خليل، أن البرنامج يقدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية فى مجالات إدارة المشروعات، وإدارة المخاطر، وإدارة التسويق، وإدارة العمليات والجودة، وتشجيع الابتكار، والموارد البشرية لرجال الأعمال، والتمويل لغير المؤسسين الماليين والشركات الناشئة، وكذلك التمويل والتقييم للشركات الناشئة، مضيفة إلى أنه فى نهاية الدورة التدريبية سيقوم المتدرب بعمل مشروع ليطبق على أرض الواقع ما تعلمه واكتسبه من خبرات ومهارات خلال مدة الدورات التدريبية.

وأشارت إلي أنه يمكن الاطلاع علي اسماء المرشحين من خلال الرابط http://bit.ly/2DJaVLu علي الموقع الرسمي لمشروع رواد 2030.

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