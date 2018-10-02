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محافظات

لليوم الثانى المسح الشامل لفيروس سي بدمياط.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:38 م
لليوم الثانى المسح
لليوم الثانى المسح الشامل لفيروس سي بدمياط
زينب الزغبي
لليوم الثانى على التوالى تستمر الحملة القومية للمسح الشامل لفيروس سي بمحافظة دمياط في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس سى، بـ9 محافظات وتدخل محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى للمبادرة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر.

قام الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط بالمرور على عدد من الوحدات الصحية لمتابعه فحصالمرضي وسحب عينات الدم وتحليلها .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن العدد التى تم فحصة حتى اليوم من المرضي المترددين على الوحدات الصحية وصل الى 125 حالة والمبادرة تستهدف 800 الف مواطن دمياط ماهم فوق سن 18 عاما موزعون على 98 وحدة صحيه على مستوى المحافظة ومستشفي كفرالبطيخ المركزى والحملة الكشف بها بالمجان بدءا من سحب العينة مرورا بالعلاج وووصلا للشفاء نهائيا من فيروس سي.

وأهاب مواطنى المحافظة بالتوجه إلى فحص أنفسهم ومعاونة الفرق التى ستقوم به على أداء مهمتها، لتحقيق المستهدف بالمحافظة تفعيلا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح ،ان الحملة تستهدف جميع المواطنين من الجنسين من سن 18 سنة كما سيتم خلال البرنامج الكشف المبكر عن مرض ارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة السكر والسمنة، واكتشاف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض للحد من مضاعفاته، وعمل الفحوصات الطبية والمعملية الخاصة بها فى أماكن الإحالة، وصرف العلاج اللازم لها من خلال المراكز المعتمدة بالمحافظة، من اللجنة القومية لفيروس"C" وسوف يستمر العمل فى أماكن الفحص من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء على فترتين من (9 إلى 3) فترة صباحية ومن 3 إلى 9 فترة مسائية، وسوف يكون الفحص ببطاقة الرقم القومى وبالمجان .
لليوم الثانى المسح الشامل لفيروس سي بدمياط.. صور
لليوم الثانى المسح الشامل لفيروس سي بدمياط.. صور
لليوم الثانى المسح الشامل لفيروس سي بدمياط.. صور
لليوم الثانى المسح الشامل لفيروس سي بدمياط.. صور
لليوم الثانى المسح الشامل لفيروس سي بدمياط.. صور
لليوم الثانى المسح الشامل لفيروس سي بدمياط.. صور
لليوم الثانى المسح الشامل لفيروس سي بدمياط.. صور
لليوم الثانى المسح الشامل لفيروس سي بدمياط.. صور

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