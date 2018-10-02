نانسي عجرم ضيفة وفاء الكيلاني في تخاريف

تحل النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة الإعلامية وفاء الكيلاني في الحلقة الخامسة من برنامج "تخاريف" الذي يعرض الاثنين من كل أسبوع على شاشة "أم . بي. سي".



وتكشف نانسي خلال الحلقة عن تفاصيل في حياتها الشخصية وعن أصدقائها المقربين في الوسط الغنائي، وأكثر الاشياء التي تخشى منها في حياتها.



جدير بالذكر، أن نانسي طرحت منذ أسبوع كليب أغنيتها الجديد "بدنا نولع الجو" والذي حقق 2 ونصف مليون مشاهدة خلال أيام.

