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أخبار العالم

رسائل تهديد إسرائيلية للبنان.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:22 م
صدى البلد
سمر صالح
‏تلقى عدد كبير من اللبنانيين في ضاحية بيروت الجنوبية تهديدات إسرائيلية عبر هواتفهم من خلال تطبيق واتساب والرسائل، يحذرهم من وجود مراكز حزب الله قرب منازلهم.

وتنص رسالة التهديد، أن على متلقي الرسالة أن يتخذ الحيطة والحذر والرسالة مرفقة بصورة لمنطقة سكنه مع إشارة إلى مراكز حزب الله، في إشارة إلى نية ربما لاستهداف هذه المراكز".

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن بيروت قد تلجأ إلى مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، لعرض موقفها في شأن المزاعم الإسرائيلية بوجود مصانع ومخازن للصواريخ تابعة لحزب الله في عدد من الأماكن القريبة من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

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