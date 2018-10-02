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محافظات

صحة الشرقية: إضافة أقسام طبية جديدة بمستشفى القنايات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:23 م
الدكتور هشام شوقي
الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مستشفى القنايات المركزى، لوضع تصور على الطبيعة لتطوير الدور الثالث بالمستشفى وإضافة خدمات وأقسام طبية جديدة بحضور مكتب استشاري هندسي، وذلك في إطار تفعيل الشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ورافق وكيل الوزارة، الدكتور محمد جزر نائب رئيس مجلس إدارة مستشفي التيسير الدولي، والدكتور أحمد نبيل المدير الطبي، والدكتور شريف شاهين مدير العنايات المركزة بالمديرية، والدكتورة رشا سليم، ومحمود عبدالفتاح عضوي المكتب الفني بالمديرية.

وتم الاتفاق على إنشاء قسم للعناية المركزة للأطفال بالمستشفى على مستوى عالى من الجودة وسيتم بدء الأعمال بها اعتبارًا من الغد على أن يتم الانتهاء منها في خلال شهرين على الأكثر.

كما تفقد وكيل الوزارة، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى.
صحة الشرقية: إضافة أقسام طبية جديدة بمستشفى القنايات
صحة الشرقية: إضافة أقسام طبية جديدة بمستشفى القنايات
صحة الشرقية: إضافة أقسام طبية جديدة بمستشفى القنايات
صحة الشرقية: إضافة أقسام طبية جديدة بمستشفى القنايات
صحة الشرقية: إضافة أقسام طبية جديدة بمستشفى القنايات

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