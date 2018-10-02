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تعرف على قوانين يناقشها البرلمان في دور الانعقاد الرابع..فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:22 م
مجلس النواب
مجلس النواب
توك شو
قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن كافة القوانين التي تم مناقشتها وإقرارها خلال أدوار الإنعقاد الثلاثة السابقة لمجلس النواب، كانت مصححة للبيئة التشريعية المصرية، والتي كان لابد من وضعها لتخدم بدورها على حزمة الإصلاحات الإقتصادية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت" أبو السعد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أن دور الإنعقاد الرابع الحالي سوف يكون مختلفًا عن الأدوار السابقة من حيث القوانين التي سوف يشرعها، لتكون قوانين داعمة للمواطن المصري، مشيرة إلى أن المرحلة السابقة كانت تأسيسية، والقادم هو مرحلة جني الثمار.

وأضافت "أبو السعد" أن أهم القوانين التي سوف يتم مناقشتها وإقرارها؛ قانون الإدارة المحلية، قانون العمل، قانون الأحوال الشخصية، قانون المعاشات والتأمينات.

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