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محافظات

توفير وسيلة مواصلات لنقل المعلمين إلى مدارس جنوب الشيخ زويد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:20 م
اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سينا
احمد صالح
وافق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على توفير وسيلة مواصلات لنقل المعلمين الى مدارس جنوب الشيخ زويد.

وقال حسين عرادة، مدير الإدارة التعليمية في الشيخ زويد، إنه عرض على المحافظ تخصيص حافلة لنقل المعلمين من الطريق الرئيسي للمعلمين القادمين من العريش والشيخ زويد باتجاه جنوب المدينة، وذلك لوجود نقص حاد في المعلمين بتلك المدارس.

وتوجد 9 مدارس جنوب مدينة الشيخ زويد، وهي مدرستي أبو العراج الابتدائية والإعدادية، ومدرستي الظهير الإعدادية والابتدائية، والفارابي بالجورة والثانوية الصناعية والتجارية والمدرسة الابتدائية.

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