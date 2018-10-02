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رياضة

رقم قياسي على أعتاب يوفنتوس في مباراة يانج بويز بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستعد ماسيميليانو أليجرى المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالى إلى تحقيق رقم قياسي جديد حال الفوز على فريق يانج بويز السويسري في ثاني جولات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحال تحقيق يوفنتوس الفوز اليوم يكون قد وصل أليجري إلى عدد 9 مباريات متتالية بدون هزيمة محطما الرقم القياسي لـ شاركونى الذى نجح فى الفوز بـ 8 مباريات متتالية موسم 1930/1931. 

وشهدت القائمة تواجد جميع نجوم الفريق، عدا النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى تعرض للطرد خلال المباراة السابقة أمام فالنسيا الإسبانى والتى فاز بها الفريق بثنائية نظيفة، فى الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس حقق العلامة الكاملة فى مبارياته بالدورى الإيطالى وتحقيق 21 نقطة فى 7 مباريات تضعه في صدارة الكالتشيو.

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