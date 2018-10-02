البرلمان العربي: القضية الفلسطينية والملفات العربية على طاولة الاجتماعات.. فيديو

أكد عادل المسومى، نائب الرئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية والأوضاع العربية الشائكة من أهم الملفات المطروحة والتى تحتاج إلى تحرك عربي كبير ولن يشغلنا عنها أى موضوع آخر.



وقال "المسومى"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، إن قضية اللاجئيين الفلسطيين من أهم القضايا المطروحة بالبرلمان العربى والتى تحتاج إلى تحرك عربي شامل لتأمين احتياجات هؤلاء اللاجئين.



وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي أن الملفات الاقتصادية تحتاج إلى حلول بشكل نهائى بجميع الدول العربية لأنها ستساهم بالطبع فى زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة.

