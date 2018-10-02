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توك شو

برلمانية: 3 تغييرات فى رئاسة اللجان النوعية بمجلس النواب..فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:20 م
مجلس النواب
مجلس النواب
توك شو
قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن هناك تغيرات كبيرة سوف تحدث فى مناصب اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال الدورة التشريعية الرابعة التي بدأها المجلس، نظرًا للتغيرات السياسية التي حدثت في المرحلة الأخيرة وظهور كيانات سياسية جديدة على الساحة.

وتابعت" أبو السعد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أنها تراجعت عن قرار ترشحها لرئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأشارت " أبو السعد " إلى أن النائب محمد فرج عامر سوف ينتقل هذه الدورة من لجنة الشباب إلى لجنة الصناعة، إضافةً إلى ترشح النائب كريم درويش لرئاسة لجنة الخارجية، والنائب اشرف رشاد الشريف، لرئاسة لجنة الشباب والرياضة.

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