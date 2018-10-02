منتخب رفع الأثقال للمكفوفين: جمعنا الفريق في 3 أشهر وسنشارك في البطولة العالمية

قال الدكتور خالد عبد الرؤوف مدير منتخب رفع الأثقال للمكفوفين، إنها المرة الأولى لتجميع فريق منتخب لرفع الأثقال للمكفوفين، موضحًا أنه تم تكوين الفريق منذ 3 أشهر فقط، وخضع لتدريبات مكثفة في بورسعيد.



وأضاف "عبد الرؤوف"، في لقاء لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتقال الى المركز الاولمبي بدعم وزارة الشباب والرياضة، والذي يستمر حتى 8 نوفمبر.



وأشار مدير منتخب رفع الأثقال للمكفوفين إلى أنه سيتم المبادرة للمشاركة في بطولة العالم الـ 13 لرفع الأثقال للمكفوفين، والتي تُقام في مصر للمرة الأولى.



