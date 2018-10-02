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رياضة

سراج الدين يلحق ببعثة سلة الأهلي في تنزانيا اليوم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يتوجه الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء إلى تنزانيا للحاق ببعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال التي تشارك في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية.

وحرص سراج الدين على التواصل مع البعثة خلال الأيام الماضية والاطمئنان على كافة الأمور قبل السفر مساء اليوم؛ لتولي مهام رئاسة البعثة؛ بسبب الانشغال مؤخرا بالجمعية العمومية غير العادية للنادي .

وكان الفريق قد نجح في تقديم عروض قوية خلال المباريات التي خاضها حيث حقق الفوز على فريق «أويلرز التنزاني»، وفريق «ولكيتي الإثيوبي» ويسعى إلى تحقيق الفوز في المباريات القادمة.

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