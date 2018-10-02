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ديني

حكم الاقتراض من البنوك لشراء شقة.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:35 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول "حكم الاقتراض من أجل شراء شقة".

وأوضح عويضة، أنه إذا كان الفرد بحاجة إلى الشقة ولا يستطيع الاستمرار في سداد الإيجار المرتفع شهريًا، وسيمتلك الشقة ويقسط ثمنها وتسهل معيشته فإن ذلك جائز.

وأشار أمين الفتوى،إلى أنه يجوز شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه.

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