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رحلة كفاح آرثر أشكين الفائز بنوبل للفيزياء لعام 2018

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
أحمد شريف
سطر العالم الأمريكي آرثر أشكين البالغ من العمر 97 عاما تاريخًا جديدًا بعد حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء للمرة الأولى على مجمل أعماله الفيزيائية في حفل تسليم جوائز نوبل اليوم.

وفي هذا السياق يرصد "صدى البلد" رحلة حياته التي دفعته إلى هذا الطريق الحافل بالإنجازات والنجاحات.

1_ ولد آرثر آشكين في 2 سبتمبر عام 1922 بمنطقة بروكلين في نيويورك، والتحق بجامعة كولومبيا، وكان أيضًا أحد فنيي مختبر الإشعاع في كولومبيا المكلّف ببناء مغنطرونات لأنظمة الرادار العسكرية الأمريكية.

2- على الرغم من أنه تم السنة الثانية من الدراسة الجامعية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه تم تغيير وضعه إلى احتياطات المجندين، وواصل العمل في مختبر جامعة كولومبيا، خلال هذه الفترة، من خلال حساب أشكن نفسه.

3- أنهى دراسته للحصول على درجة الفيزياء في جامعة كولومبيا، ثم التحق بجامعة كورنيل، ودرس الفيزياء النووية هناك.

4- حصل على درجة الدكتوراه منجامعة كورنيل ثم ذهب للعمل في مختبرات بيل بناء على طلب وتوصية سيدني ميلمان سابقا، وكان ميلمان المشرف على آشكين في جامعة كولومبيا، في مختبرات "ببل" من عام 1960 إلى عام 1961.

5- بدأ آشكين العمل في مجال الموجات الدقيقة، ثم تحول إلى أبحاث الليزر، وكانت أبحاثه والمقالات المنشورة في ذلك الوقت تتعلق بالبصريات غير الخطية، الألياف البصرية ، ومذبذبات البارامترات ومكبرات الصوت البارامترية، كما كان المشارك في اكتشاف التأثير photorefractive في الكريستال كهرضغطية.

6- وبعد كفاح علمي طويل حصل العالم الامريكي الذي يقترب عمره إلى قرن من الزمان على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2018.

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