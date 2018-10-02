ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مؤمن زكريا يتحدث عن مواجهة وفاق سطيف وحلم إفريقيا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: نحترم وفاق سطيف للغاية، فهو فريق متميز ويضم لاعبين متميزين، ولكننا جاهزون لمواجهته؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تساعدنا على التأهل إلى المباراة النهائية.

وأوضح أن لقاء وفاق سطيف الجزائري من شوطين؛ الأول في القاهرة والثاني في الجزائر، ونتطلع لتحقيق نتيجة جيدة جدٍا في القاهرة؛ من أجل تسهيل مهمتنا في لقاء العودة.

وتابع أن الأهلي سيفتقد بعض العناصر المهمة في مباراة اليوم، ولكن في النهاية لدينا عناصر متميزة قادرة على تعويض تلك الغيابات؛ من أجل تحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة.

وأتم مؤمن زكريا: «بطولة إفريقيا هدف رئيسي بالنسبة لنا ولن تتنازل عنه، خاصة أننا كنا قريبين منه للغاية الموسم الماضي بعد خسارة اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي، ولكن لدينا رغبة قوية في استعادة لقب بطولة إفريقيا والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية».

ترشيحاتنا

كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

حكم تأخير ذبح العقيقة عن المولود إلى بعد سن البلوغ.. فيديو

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام وفاق سطيف

سقوط عصابة سرقة السيارات في السلام بأسلوب كسر الباب وتوصيل الأسلاك

4 أطعمة أحذرى وضعها فى الثلاجة لمدة طويلة

شاهد..صورة لم تعرض من قبل لأول طلقة أشعلت الحرب العالمية الثانية

انت مغرور عمرو دياب ضمن الأكثر بحثا في جوجل

طريقة عمل الصابون السائل للمواعين في المنزل بأقل التكاليف

محمد مرجان: البعض اقترح طبع التذاكر بدون ختم الأموال العامة

منجد الفيوم يروي تفاصيل ذبح عاشق زوجته السابق: اكتشفت علاقته بزوجتي بعد خروجي من السجن

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشق من الزمن الجميل.. عم فتحي أقدم بائع كاسيت: الفلاشات خربت بيتنا.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة تنفي 8 شائعات في 7 أيام
تعرف على قوانين يناقشها البرلمان في دور الانعقاد الرابع..فيديو
برلمانية: 3 تغييرات فى رئاسة اللجان النوعية بمجلس النواب..فيديو
أشرف زكي: لأول مرة أكاديمية الفنون تقبل دارسين من ذوي الإعاقة.. فيديو
الفائز بالمركز الأول في ماراثون الحمير: كسبت شيكارة دشيشة وموبايل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟