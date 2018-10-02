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تعليم

تعليم القاهرة: نقدم كافة التسهيلات والخدمات لذوي الاحتياجات بالمدارس

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ،إن هناك وفدا من طلبة وطالبات التربية الخاصة والدمج،شاركوا أمس في حفل افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج ،الذي تم بحضور رئيس الجمهورية.

وأكد عطية،في بيان رسمي له،دعمه الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس،تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم،لافتا إلى أن مديرية تعليم القاهرة تقدم كافة التسهيلات والخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة والطالبات،لما لديهم من إصرار وعزيمة وقدرة فائقة علي التقدم والتفوق ورفع اسم مصر عاليًا في كافة المجالات سواء أكانت التعليمية أو الثقافية أو الرياضية.

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