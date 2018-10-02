جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتزوجان سرا في نيويورك

قال موقع "Tmz"، الأمريكي إن النجم العالمي جاستين بيبر تزوج من خطيبته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين سرًا دون الإعلان عن ذلك في أحد المحاكم بولاية نيويورك الأمريكية.





وأكد الموقع أن بيبر وهايلي لم يوقعا على اتفاقية زواج قبل الانتهاء من مراسم الزواج، وهي الاتفاقية التي تضمن له الاحتفاظ بثروته في حال حدوث انفصال أو مشاكل بينهما في المستقبل تؤدي للطلاق.





وأشار "Tmz" إلى أن الثنائي الشهير يجهزان لحفل زفافهما والذي سيقام في كندا، بحضور أفراد العائلة وأصدقائهما المقربين.





وكشف الموقع الأمريكي عن أن بيبر خلال أحد الحفلات التي أقيمت الأسابيع الماضية قدم هايلي للحاضرين على أنها زوجته وليست خطيبته.



