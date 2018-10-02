ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتزوجان سرا في نيويورك

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:20 م
جاستين بيبر وهايلي
جاستين بيبر وهايلي بالدوين
شروق ابراهيم
قال موقع "Tmz"، الأمريكي إن النجم العالمي جاستين بيبر تزوج من خطيبته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين سرًا دون الإعلان عن ذلك في أحد المحاكم بولاية نيويورك الأمريكية. 

وأكد الموقع أن بيبر وهايلي لم يوقعا على اتفاقية زواج قبل الانتهاء من مراسم الزواج، وهي الاتفاقية التي تضمن له الاحتفاظ بثروته في حال حدوث انفصال أو مشاكل بينهما في المستقبل تؤدي للطلاق.

وأشار "Tmz" إلى أن الثنائي الشهير يجهزان لحفل زفافهما والذي سيقام في كندا، بحضور أفراد العائلة وأصدقائهما المقربين. 

وكشف الموقع الأمريكي عن أن بيبر خلال أحد الحفلات التي أقيمت الأسابيع الماضية قدم هايلي للحاضرين على أنها زوجته وليست خطيبته. 

وكان جاستين بيبر أعلن خطوبته من هايلي شهر يوليو الماضي بعد أن عرض عليها الزواج أثناء قضائهما الإجازة الصيفية في جزر الباهما.

ترشيحاتنا

جابو سلاح وفاق سطيف الفتاك في مواجهة الأهلي الإفريقية

الأهلي يعلنها: ملتزمون بقرار الجهات الأمنية قبل مباراة وفاق سطيف

علي جمعة يحذر من ترديد 4 كلمات شائعة بين الكثيرين في الدعاء

شاهد.. سحل طفلة وأسرتها بمحطة وقود فى فلوريدا

عاشق من الزمن الجميل.. عم فتحي أقدم بائع كاسيت: الفلاشات خربت بيتنا.. فيديو وصور

أمن القاهرة يحذر جماهير الأهلى قبل لقاء وفاق سطيف

فاجعة.. أول صور لحريق أبو ظبي ومقتل 9 إماراتيين

هآرتس: قطر تعزف النشيد الوطني لـ إسرائيل وترفع علم تل أبيب

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الأفريقية والقنوات الناقلة

ترامب يهين صحفية على الهواء مباشرة.. فيديو

طريقة عمل الصابون السائل للمواعين في المنزل بأقل التكاليف

محمد مرجان: البعض اقترح طبع التذاكر بدون ختم الأموال العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشق من الزمن الجميل.. عم فتحي أقدم بائع كاسيت: الفلاشات خربت بيتنا.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة تنفي 8 شائعات في 7 أيام
تعرف على قوانين يناقشها البرلمان في دور الانعقاد الرابع..فيديو
برلمانية: 3 تغييرات فى رئاسة اللجان النوعية بمجلس النواب..فيديو
أشرف زكي: لأول مرة أكاديمية الفنون تقبل دارسين من ذوي الإعاقة.. فيديو
الفائز بالمركز الأول في ماراثون الحمير: كسبت شيكارة دشيشة وموبايل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟