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رياضة

فريق سيدات سلة الأهلي يواجه هليوبوليس .. اليوم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي نظيره هليوبوليس في السادسة مساء اليوم على صالة استاد القاهرة في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

ويتطلع سلة سيدات الأهلي تحت قيادة الكابتن إيهاب الألفي، المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز اليوم وحصد البطولة التي يحمل الفريق لقبها من الموسم الماضي.

يذكر أن سيدات سلة الأهلي سبق له تحقيق الرباعية الموسم الماضي بحصد بطولة منطقة القاهرة والدوري وكأس مصر ودوري المرتبط.

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