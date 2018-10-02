شئون الإعاقة: يجب تغيير المجتمع نظرته نحو ذوي القدرات الخاصة.. فيديو

قالت إجلال شنودة، عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة،يعكس مدى اهتمام الدولة بمتحدي الإعاقة.



وأضافت "إجلال شنودة"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن نظرة المجتمع يجب أن تتغير نحو ذوي الإعاقة حيث أنهم يشكلون 10% من مجموع المصريين، ولهم كافة حقوق المواطنة من عمل وصحة وغيرها من الحقوق، ولا يجب النظر إليهم على أنهم أشخاص يستدعون الشفقة.



وأشارت إلى أن البعض ينظر إلى متحدي الإعاقة على أنهم عقاب من الله،مؤكدة أن دور الإعلام هو تصحيح تلك النظرة، بالإضافة إلى استضافة نماذج من متحدي الإعاقة للاستماع إلى تجاربهم.