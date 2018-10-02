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حوادث

مصرع تلميذة في مدرسة ابتدائي بالمنيا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:17 م
اللواء مجدي عامر
اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا
أيمن رياض
لقيت تلميذة بالصف الثالث الابتدائي مصرعها خلال اليوم الدراسي خلال الفسحة بإحدى المدارس الابتدائية بمركز المنيا.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد رأفت الحلواني، مأمور مركز شرطة المنيا يفيد بمصرع نعمة طه شعبان 10 سنوات طالبة بالصف بالثالث الابتدائي بمدرسة تلة الابتدائية بمركز المنيا.

ونقلت الجثة للوحدة الصحية بالقرية تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.

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