محافظة الغربية: تحليل مياه الشرب بجميع المحطات لبيان مدى صلاحيتها

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ العربية، توجيهاته لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بإجراء تحليل للمياه بجميع محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة وعرض تقرير عن نتائج العينات التي تم تحليلها أولا بأول للتأكد من جودة وسلامة المياه على مستوى المحافظة.



كما وجه محافظ الغربية بمتابعة أعمال نظافة وتطهير خزانات وخطوط مياه الشرب بصفة مستمرة.



ويأتي ذلك في إطار اهتمام محافظ الغربية بالتأكد من جودة وسلامة مياه الشرب على مستوى المحافظة، وكذا الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

