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حوادث

سقوط عصابة سرقة السيارات في البساتين

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:16 م
حملات امنية
حملات امنية
كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عصابة سرقة السيارات بالبساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مواطن باكتشافه سرقة سيارته وورود اتصال هاتفي من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ 3 آلاف جنيه مقابل إعادة السيارة تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق.

واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين " تم ضبطهما " بأسلوب المفتاح المصطنع وإنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بذات الأسلوب واقروا بارتكاب 5 حوادث وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين المضبوطين احتياطيا على ذمة التحقيقات.

واعترفوا بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب.

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