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محافظات

تأمين صحى الشرقية يبحث سبل التعاقد مع أخصائيين لعيادة الحسينية..صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:37 م
صدى البلد
وائل شاهين - محمد الطحاوى
زار الدكتور سيف الدين عبد الشكور نائب مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، عيادة الحسينية لمناقشة إمكانية التعاقد مع أطباء أخصائيين واستشاريين في التخصصات غير المتوفرة بالعيادة.

ورافق "سيف الدين"، الدكتورة نرمين محمد فؤاد مسئول التفتيش الصيدلى بالفرع ووليد بندارى عضو التفتيش المالى والادارى بالفرع، واستقبلهم الدكتورة أمانى سيد أحمد مديرة العيادة.

كما تم المرور على معمل وصيدلية العيادة بالاضافة الى مخزن المطبوعات ومخزن الصيدلية، وتم التوجيه بتلافى بعض الملاحظات التى تم مناظراتها اثناء المرور.

وأكد "سيف الدين"، على تفعيل سياسات الجودة وإجراءات مكافحة العدوى بانتظام فى مجالات العمل بالإضافة الى ضرورة تنظيم مخزن المطبوعات ومخزن الصيدلية، وشد على ضرورة إلتزام جميع العاملين بمواعيد الحضور والانصراف ومواعيد الفترات.
تأمين صحى الشرقية يبحث سبل التعاقد مع أخصائيين لعيادة الحسينية..صور
تأمين صحى الشرقية يبحث سبل التعاقد مع أخصائيين لعيادة الحسينية..صور
تأمين صحى الشرقية يبحث سبل التعاقد مع أخصائيين لعيادة الحسينية..صور
تأمين صحى الشرقية يبحث سبل التعاقد مع أخصائيين لعيادة الحسينية..صور

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