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محافظات

غدًا.. عرض رياضي في احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:39 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن سيتم عصر غد الأربعاء تنظيم عرض رياضي على إستاد المحافظة وذلك لإعطاء إشارة بدء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، لافتا إلى أن العرض الرياضي يشارك فيه طلبة الجامعات وطلائع مراكز الشباب من مختلف المراحل العمرية ، كما ستشارك فيه الوحدات المحلية من جميع المراكز.

وأكد محافظ الوادي الجديد إن احتفالات هذا العام ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بحضور عدد من الوزراء لافتا إن أول الزيارات ستكون يوم الخميس المقبل من جانب وزير الأوقاف لوضع حجر أساس احد المجمعات الإسلامية وافتتاح عدد من المساجد .

كما سيزور المحافظة أيضا كل من وزيرة الاستثمار والشباب والرياضة والتخطيط للوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها على ارض المحافظة ، ووضع حجر أساس مشروعات أخرى.

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