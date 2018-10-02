4 محافظات تشارك في احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي

قال محسن حسب وكيل مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد إن أربعة فرق للفنون الشعبية من 4 محافظات سوف تشارك في احتفالات العيد القومي للمحافظة والتي ستبدأ من غدا الأربعاء الثالث من أكتوبر.



وأكد حسب إن احتفالات المحافظة سوف تقام لمدة أربعة أيام بدءا من الأربعاء الموافق الثالث من أكتوبر وحتى الأحد السابع من أكتوبر وستقدم الفرق عروضها على خشبة مسرح هيبس بمدينة الخارجة والذى سيتم انارته ليلا لاستقبال جموع المواطنين التي ستحضر الاحتفالات.



وأضاف حسب إن الفرق المشاركة والتي تم دعوتها من قبل المحافظة هي أسيوط للفنون الشعبية ، والشرقية للفنون الشعبية ، والاسماعلية للفنون الشعبية ، والتنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة ، بالإضافة إلى فرق المحافظة المتمثلة في كلا من فرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية والتلقائية التابعة لقصر ثقافة موط ، والفنون الشعبية بالفرافرة .



يذكر إن محافظة الوادي الجديد تحتفل فى الثالث من أكتوبر من كل عام باحتفالات العيد القومي وهو ذكرى إرسال أول قافلة تعمير وتحويل الواحات الى محافظة .