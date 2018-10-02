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فن

أنت مغرور.. هل خاطب عمرو دياب زوجته بهذه الأغنية ؟

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:31 م
عمرو دياب
عمرو دياب
شروق ابراهيم
نجحت أغنية "أنت مغرور" في سحب البساط من أغاني البوم عمرو دياب الجديد 2018 " كل حياتي" بعد تصنيفها من قبل جمهوره عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بأنها الأفضل والأكثر قوة من حيث الكلمات والألحان. 

وأشار رواد موقع التدوين الاجتماعي تويتر في تعليقاتهم إلى أنهم شعروا أن تلك الأغنية من اغاني البوم عمرو دياب الجديد 2018، موجهة لزوجته السابقة زينة عاشور ، خاصة انها لم تهنئه على طرح البومه الجديد رغم ان علاقتهما مستقرة بسبب ابنائهما الثلاث عبد الله و جنا و كنزي.

انت مغرور من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، اما عن اغاني البوم عمرو دياب الجديد 2018 التي طرحها قبل صدور الالبوم كاملًا هي لو اتساب ، كل حياتي، هدد و يتعلموا. 

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