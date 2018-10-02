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حوادث

سقوط عصابة ارتكبت 21 جريمة سرقة فى الإسماعيلية..صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
نجحت مباحث مركز شرطة الإسماعيلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة المتنوعة .

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة الإسماعيلية قيام كلٍ من شريف . إ . ع - 21 سنه - عامل - سبق إتهامه فى قضية سرقة بالإكراه، ومحمود . س . س - 19 سنه - عامل، ومحمد . ع . ب - 23 سنه -عامل - سبق إتهامه فى 9 قضايا سرقات متنوعة، وشريف . س . س - 16 سنه - عامل، وبلال . س . س - 17 سنه - عامل، وعبدالله . م . ع - 17 سنه - عامل، وحسين . م . ح - 60 سنه - سبق إتهامه فى قضية مخدرات، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بزعامة الثالث تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة بأنواعها عن طريق تسلق الأسوار والنوافذ وقص أقفال المحلات ليلًا .

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعينة أسفرت عن ضبطهم عدا الثالث، وبحوزة كلٍ من الأول والسادس سلاح أبيض عبارة عن "مطواة ، مقص حديدي كبير الحجم" .

بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات وما أسفر عنه الضبط أقروا جميعًا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب حوادث السرقة بكافة أنواعها ، وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بقيامهم بإرتكاب 21 جريمة سرقة متنوعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
سقوط عصابة ارتكبت 21 جريمة سرقة فى الإسماعيلية..صور
سقوط عصابة ارتكبت 21 جريمة سرقة فى الإسماعيلية..صور
سقوط عصابة ارتكبت 21 جريمة سرقة فى الإسماعيلية..صور

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