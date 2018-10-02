إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بالشرقية

شنت مديرية أمن الشرقية، بالإشتراك مع رؤساء المراكز والمدن،حملة لتنفيذ قرارت إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، أسفرت عن تنفيذ 6 حالات.
تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بإزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، بالإشتراك مع رؤساء المراكز والمدن.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بإزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، بالإشتراك مع رؤساء المراكز والمدن.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.