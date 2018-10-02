إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بالشرقية

شنت مديرية أمن الشرقية، بالإشتراك مع رؤساء المراكز والمدن،حملة لتنفيذ قرارت إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، أسفرت عن تنفيذ 6 حالات.



تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بإزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، بالإشتراك مع رؤساء المراكز والمدن.



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.