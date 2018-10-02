ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القليوبية: الرئيس السيسي تحدى دولا تدعم الإرهاب.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:45 م
الاحتفالية التى نظمتها
الاحتفالية التى نظمتها مدرسة السلام الخاصة ببنها لتكريم أبنا
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتحد عصابة أو جماعة إرهابية فقط ولكن تحدى دولا تدعم الإرهاب وتقدم له كل العون للهدم والتخريب.

وقال المحافظ إن الشعب المصرى نجح بتكاتفه ووقوفه صفا واحدًا مع قواته المسلحة ان يحافظ على الوطن وان يعيش الجميع فى امن وسلام موجها التحية للشهداء الذى ضحوا بارواحهم من اجل وطنهم الغالي، وأضاف: "ربنا حمى مصر وكتب لها النجاة بفضل دماء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مدرسة السلام الخاصة ببنها لتكريم أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، اليوم، بمناسبة مرور 45 عاما على حرب أكتوبر المجيدة

وقال المحافظ إن مصر دائما بلد الأمن والأمان لم تفرق بين ابنائها مطالبا قيادات التعليم بالقليوبية بالاهتمام والحفاظ على العقول المصرية وزرع الانتماء وحب الوطن داخل الأطفال في مراحل التعليم منذ الصغر.

من ناحية اخرى شهد الحفل قيام محافظ القليوبية وقيادات القوات المسلحة بالمحافظة بتسليم دروع التكريم والجوائز للطلاب من أبناء الشهداء.
محافظ القليوبية: الرئيس السيسي تحدى دولا تدعم الإرهاب.. صور
محافظ القليوبية: الرئيس السيسي تحدى دولا تدعم الإرهاب.. صور
محافظ القليوبية: الرئيس السيسي تحدى دولا تدعم الإرهاب.. صور

ترشيحاتنا

طريقة عمل الصابون السائل للمواعين في المنزل بأقل التكاليف

معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل جلال عبد القادر

حكم رمي ورق الجرائد المتضمن آيات قرآنية في القمامة بعد استخدامه

الحكومة: لا زيادة في رسوم الزواج

حريق هائل في مخزن زيت على صحراوي إسكندرية والدفع بسيارات الإطفاء..صور

ألبوم كل حياتي عمرو دياب 2018.. أغنية كنت في بالي الأكثر استماعا

كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

الشيخ سالم هليل فقد جنسيته بسبب سجل مدنى..وترك العذاب إرثا لأبنائه وأحفاده..صور وفيديو

فريق طبي من المصريين بالخارج يجري عمليات قلب مفتوح لغير القادرين غدا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام وفاق سطيف

محمد مرجان: البعض اقترح طبع التذاكر بدون ختم الأموال العامة

نديم حميد الشاعري مفاجأة ألبوم عمرو دياب الجديد 2018 كل حياتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

فيديو

برلماني: مؤتمر ذوي القدرات الخاصة ينقل تجارب الدول بعضها لبعض.. فيديو
إسلام عامر: المأذون الفرفوش منتحل صفة.. فيديو
تعرف على الطريقة المناسبة للحصول على تمويل مشروعك الخاص.. فيديو
نقيب المأذونين يشرح التغيرات التي طرأت على وثائق الزواج.. فيديو
توقعات المصريين لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟