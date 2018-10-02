محافظ القليوبية: الرئيس السيسي تحدى دولا تدعم الإرهاب.. صور

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتحد عصابة أو جماعة إرهابية فقط ولكن تحدى دولا تدعم الإرهاب وتقدم له كل العون للهدم والتخريب.



وقال المحافظ إن الشعب المصرى نجح بتكاتفه ووقوفه صفا واحدًا مع قواته المسلحة ان يحافظ على الوطن وان يعيش الجميع فى امن وسلام موجها التحية للشهداء الذى ضحوا بارواحهم من اجل وطنهم الغالي، وأضاف: "ربنا حمى مصر وكتب لها النجاة بفضل دماء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة".



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مدرسة السلام الخاصة ببنها لتكريم أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، اليوم، بمناسبة مرور 45 عاما على حرب أكتوبر المجيدة



وقال المحافظ إن مصر دائما بلد الأمن والأمان لم تفرق بين ابنائها مطالبا قيادات التعليم بالقليوبية بالاهتمام والحفاظ على العقول المصرية وزرع الانتماء وحب الوطن داخل الأطفال في مراحل التعليم منذ الصغر.



من ناحية اخرى شهد الحفل قيام محافظ القليوبية وقيادات القوات المسلحة بالمحافظة بتسليم دروع التكريم والجوائز للطلاب من أبناء الشهداء.

