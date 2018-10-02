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ديني

ماذا أفعل إذا شككت في عدد ركعات الصلاة؟ فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول: "ماذا أفعل إذا شككت في عدد الركعات أثناء الصلاة؟".

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الموقع الرسمي للدار، بأن الصلاة يكون أداؤها بكمال أركانها وواجباتها مع الخشوع والتذلل لله والطمأنينة فيها كما جاءت في الكتاب والسنة.

وذكر أن الكثير من المصلين يؤدي الصلاة لوقتها، ولكن هناك أوقاتا يكون فيها خلل بسبب ما يلبسه الشيطان على المسلم في صلاته، فيشغله وينسيه حتى يضيعها عليه، وأرشدنا النبي (صلى الله عليه وسلم) بأن نبني صلاتنا على الأقل حال وجود شك في عدد الركعات، ويكمل صلاته على ذلك.

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