الداخلية تنفذ 93 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالمحافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.



وقامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمطحات المائية ومنافع الرى والصرف.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن تأمين تنفيذ 22 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، وفى مديرية أمن الشرقية وتم تأمين تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم تأمين تنفيذ 12 قرار إزالة حالات تعد متنوعة.



وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ 23 قرار إزالة حالات تعد متنوعة، وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.