البنتاجون: الهجوم الإيراني على داعش في سوريا همجي

وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شون روبرتسون، قصف إيران لمواقع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بالصواريخ، بالتصرف الهمجى الذى سيؤدى إلى تفاقم الأوضاع.



ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، أضاف روبرتسون: "هذه الضربات من المحتمل أن تعرض القوى التي تحارب داعش لأخطار كبيرة، حيث إن اتخاذ قرار بإطلاق أي صاروخ بدون التنسيق فى المجال الجوي يهدد أمن الطيران المدني والعسكري".



وتابع أن "القوات المسلحة المحترفة مثل التحالف الدولي وروسيا تتواصل عبر قناة اتصال خاصة تعمل على تسوية النزاعات المحتملة في تنفيذ عملياتها لضمان أقصى درجات الأمن، وأن إيران لم تتخذ أيا من هذه الإجراءات".



وأضاف أن التحالف هو أكثر جهة يمكنها القضاء على بقايا التنظيم الإرهابى المتواجدة بالقرب من نهر الفرات.