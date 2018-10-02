ضبط 15 قضية مواد بترولية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.



وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة ضبط 15 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و257 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و21 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و58 قضية فى مجال الغش التجاري.



كما تم ضبط 585 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، وضبط 27 قضية في مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، و20 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين في مجال السلع مجهولة المصدر، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.