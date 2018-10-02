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حوادث

إصابة عامل في مشاجرة بسبب تعاطي المخدرات بالقليوبية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
اصيب عامل في مشاجرة بسبب تعاطي المواد المخدرة بشبين القناطر تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمركز شبين القناطر من مستشفى بنها الجامعي بوصول عمر م م " عاما سائق توك توك مصابا بحالة فقدان الوعي.

وبسؤال حمدي م م " صاحب مكتب مقاولات اتهم كلا من إبراهيم ع ا " سمكري سيارات و سيد ع ا " سمكري سيارات و حسن م م " كهربائي سيارات بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أنه حال تواجد المصاب أمام مسكنه المجاور للورشة الخاصة بالمتهمين وقيامه بتعاطي المواد المخدرة وأثناء قيام المتهمين بمعاتبته حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم الأول بالتعدي على المصاب بضربة على رأسه بعصا (شومة) محدثا إصابته وتم ضبط المتهمين الأول والثالث وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة. 

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