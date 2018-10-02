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اللواء نصر موسى: تم تدمير أكثر من ٩٥٪؜ من الطيران والمطارات الإسرائيلية فى أقل من 6 ساعات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:10 م
صدى البلد
عمر سلامة
أكد اللواء طيار نصر موسى، أن الاستعداد لحرب أكتوبر لم يقتصر على الأسلحة ولكنه توجه إلى الاستعداد النفسى والبدنى والمعنوي خاصة بعد الإحباط الذي أصاب الجيش المصرى بعد نكسة ٦٧.

وأشار اللواء موسى فى كلمته اليوم على هامش ندوة "نصر أكتوبر إرادة شعب" التى تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن إعداد الطيار وتجهيزه ليس بالأمر السهل ولكنه يستغرق أكثر من خمس سنوات.

وأضاف اللواء نصر أنه تم تدمير أكثر من ٩٥٪؜ من الطيران والمطارات الإسرائيلية فى أقل من ست ساعات مما أصاب العدو بشلل ما أدى الى قطع الامدادات الخارجية التى كانت تصله من الدول الحليفة .

وقد أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن احتفالها بذكرى نصر اكتوبر العظيم بندوة ثقافية بقاعة عبد الملك عودة تحت عنوان "نصر أكتوبر إرادة شعب".

تقام الندوة بحضور كل من اللواء طيار نصر موسى واللواء طيار سمير عزيز واللواء بالقوات الخاصة محيي نوح.

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