ضبط 34 ألف لمبة إنارة مغشوشة داخل مصنع في العبور

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 60 قضية ضبط خلالها "22,555 طن – 11,488 ألف عبوة – 133,735 ألف قطعة".



وتم ضبط مسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوات الكهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، لقيامه باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وإدخالها في عملية التصنيع وتدوينه على المنتجات أسماء وعلامات وهمية وأنها ذات منشأ أجنبى خلافًا للحقيقة، وتم ضبط كمية قدرها "34,000 لمبة إنارة، و7,000 قطعة مستلزمات إنتاج، و3870 عبوة فارغة مدون عليها بيانات وهمية".



كما تم ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الملابس الجاهزة، كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، لقيامه بإنتاج ملابس رياضية، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وطرحها تحت علامات تجارية مقلدة، وبحيازته "71,496 قطعة ملابس رياضية منتج نهائى قبل طرحها للبيع".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة، وفي إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري.