بيلاروسيا ومصر تناقشان تعزيز التعاون المشترك في مجال الألعاب الرقمية

ناقش سيرجى راشكوف، سفير دولة بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، مع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الألعاب الرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية.



وقال السفير البيلاروسي إن الجانب المصري مهتم بالتطوير المشترك لألعاب الفيديو، كما أن الجانب البيلاروسي لديه استعداد لتقاسم خبرات المتراكمة في هذا المجال مع مصر.



وأضاف أن بيلاروسيا على استعداد بتزويد الجانب المصري بخبراتها في مجال بناء مراكز البيانات وربط جميع الوكالات الحكومية بمراكز الحوسبة السحابية، وخبرة إنشاء وتطوير الحكومة الرقمية وبناء الاقتصاد الرقمي.



واقترح السفير البيلاروسي خلال اللقاء، تنظيم برامج التبادل لطلاب الجامعات والدورات التمهيدية في الجامعات البيلاروسية للطلاب المصريين وأيضا إتاحة الفرصة للمتخصصين البيلاروسيين لزيارة مصر، مع إمكانية تنظيم برامج بحثية مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعاون في مجال الأمن السيبراني.



كما تم الاتفاق بين سفير بيلاروسيا في القاهرة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري على ترتيب زيارة للخبراء المصريين رفيعي المستوى في مجال المعلومات والاتصالات إلى بيلاروسيا.