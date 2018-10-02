ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أردوغان: قمة رباعية بشأن سوريا قريبا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:42 م
صدى البلد
لانا طارق
أعلن الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان أن هدف تركيا فيما يتعلق بالأزمة السورية هو البحث عن حلول بالتنسيق مع روسيا وبمشاركة قوات التحالف الدولي.

وأضاف أردوغان، خلال خطاب ألقاه في البرلمان التركي: سنعقد قمة رباعية تضم تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا بشأن سوريا قريبا

وأوضح أن تركيا لديها 12 مركز مراقبة في مدينة إدلب بينما تمتلك روسيا 10 نقاط، وإيران 6، وذكر أن شعب سوريا هو شريك الحوار مع أنقرة ، وليس حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

ترشيحاتنا

سمسار يشنق نفسه بأوسيم.. عجز عن توفير احتياجات 8 أبناء

معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل جلال عبد القادر

البرلمان يرفض طلبين لرفع حصانة نوابه

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له

فاجعة.. أول صور لحريق أبو ظبي ومقتل 9 إماراتيين

ننشر الضوابط الخاصة بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام

شاهد.. سحل طفلة وأسرتها بمحطة وقود فى فلوريدا

حكم رمي ورق الجرائد المتضمن آيات قرآنية في القمامة بعد استخدامه

تجنيس 23 مصريا بجنسيات أجنبية

فيديوجراف.. الحكومة تنفي 8 شائعات في 7 أيام

هآرتس: قطر تعزف النشيد الوطني لـ إسرائيل وترفع علم تل أبيب

علي جمعة يحذر من أمر يغفله الكثيرون فتنقلب النعمة عذابا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشق من الزمن الجميل.. عم فتحي أقدم بائع كاسيت: الفلاشات خربت بيتنا.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

فيديو

توقعات المصريين لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا.. فيديو
نقيب المأذونين: 2000 منتحل شخصية مأذون بالقاهرة.. فيديو
فيديوجراف.. الحكومة تنفي 8 شائعات في 7 أيام
تعرف على قوانين يناقشها البرلمان في دور الانعقاد الرابع..فيديو
برلمانية: 3 تغييرات فى رئاسة اللجان النوعية بمجلس النواب..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟