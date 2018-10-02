أردوغان: قمة رباعية بشأن سوريا قريبا

أعلن الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان أن هدف تركيا فيما يتعلق بالأزمة السورية هو البحث عن حلول بالتنسيق مع روسيا وبمشاركة قوات التحالف الدولي.



وأضاف أردوغان، خلال خطاب ألقاه في البرلمان التركي: سنعقد قمة رباعية تضم تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا بشأن سوريا قريبا



وأوضح أن تركيا لديها 12 مركز مراقبة في مدينة إدلب بينما تمتلك روسيا 10 نقاط، وإيران 6، وذكر أن شعب سوريا هو شريك الحوار مع أنقرة ، وليس حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

