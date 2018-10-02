إسلام عامر: المأذون الفرفوش منتحل صفة.. فيديو

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن من تم وصفه بـ"المأذون الفرفوش" الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة، ليس مأذونًا، ولكنه منتحل صفة.



وتابع " عامر" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أنه لابد من المقبلين على الزواج طلب إثبات شخصية من المأذون، حتى يتسنى لهم التأكد من صفته الشخصية إذا كان منتحلًا للمهنة أم لا.



وأشار "عامر" إلى أن وثيقة الزواج الجديدة قطعت الطريق على هؤلاء من منتحلي صفة المأذون.