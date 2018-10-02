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أخبار العالم

الكشف عن تغييرات كبيرة فى بريطانيا بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
دعاء أبو هشيمة
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، عن قواعد وسياسات الهجرة الجديدة التى ستطبقها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) والتي تقضي بالحد من العمال المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة ومنح ذوي المهارات المطلوبة الأولوية.

ووفقًا لصحيفة تليجراف البريطانية، أكدت تيريزا ماي أن حرية التنقل ستنتهي بشكل كامل، بتطبيق نظام هجرة واحد يعامل دول الاتحاد الأوروبي مثل الدول التى خارجه على أن تعطى العمال المهرة الأولوية على العمال غير المهرة، مشيرةً إلى أن المتقدمين للوظائف الماهرة سيبدأون بالحد الأدنى من الراتب لضمان عدم تنافسهم على الوظائف التي كان من الممكن شغلها من قبل المواطنين البريطانيين.

وأضافت ماي أن أولئك الذين يحصلون على وظائف سيكونون قادرين على إحضار أسرهم فورًا إذا كانوا مسؤولين منهم ويخضعون تحت رعايتهم.

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