جولة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات لتفقد انتظام العملية التعليمية

قام الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بجولة مفاجئة صباح اليوم "الثلاثاء" على كليات فرع البنات بالقاهرة، رافقه خلالها الدكتور أشرف عطية البدويهي نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، تفقد خلالها انتظام العملية التعليمية ومدى الالتزام بجدول المحاضرات وتواجد أعضاء هيئة التدريس.



وخلال جولته لاحظ رئيس الجامعة ونائبه وجود أعداد من الطالبات علي شباك خزنة كلية الدراسات الانسانية فوجه سعاد بكر أمين عام مساعد فرع البنات بحل المشكلة فورا وزيادة أعداد المحصلين تخفيفا عى الطالبات ولضمان عدم حدوث أي تزاحم من جانب الطالبات.



وقرر المحرصاوي توجيه فرق يومية من التفتيش المالي والاداري وقسم المتابعة الى الكليات لمتابعة أداء العاملين والخدمات المقدمة للطالبات لضمان سير العملية التعليمية وحل أي مشاكل تواجهن ورفع تقرير يومي له بذلك.



واستمع رئيس جامعة الأزهر ونائبه لفرع البنات لكافة طلبات الطالبات وعقدا حوارًا مفتوحًا معهن وأكد المحرصاوي أن مكتبه مفتوح للجميع لتذليل أي عقبات تواجهن مطالبا الطالبات ببذل المزيد من الجهد والالتزام بمناهج الأزهر التي ترتكز على التعددية واحترام وقبول الآخر وتُرسخ قيم السلام والتعايش والمواطنة.



وقال، موجهًا حديثه للطالبات «لابد أن تكن خير سفراء للأزهر، تنشرون صحيح الدين بتعاليمه السمحة، وتُسهمون فى الرد على حملات التشويه التى تستهدف النيل من ديننا الحنيف».. مشيرًا إلى ضرورة المشاركة فى الأنشطة الطلابية والدورات العلمية والتدريبية بما يؤثر إيجابيًا فى تكوينهم الثقافى والمعرفى.



كما وجه رئيس جامعة الأزهر بتعديل مواعيد جداول بعض الفرق الدراسية خاصة المحاضرات التي تعقد في مواعيد لا تتناسب مع الطالبات وتوفير كل سبل الراحة لهن قائلا" لن أسمح بأن تواجه أي طالبة أي مشكلة لأنهن بناتي".



وفي رده على سؤال لأحد الطالبات حول التغذية بالمدن الجامعية قالت إنه سيتم حل هذه المشكلة خلال الأيام المقبلة وتوفير، كامل الوجبات الغذائية بالمدن الجامعية خاصة أن السبب في التأخير بعض الوقت هو حرصه التام علي ضغط الجدول الزمنى لإجراءات القبول بالمدن الجامعية، وأنه لأول مرة هذا العام يتم بدء التسكين قبيل العام الدراسى، بعد تنسيق المتقدمين بشفافية وفقًا لضوابط مشددة تُراعى التفوق العلمى ومحل الإقامة والظروف الاستثنائية ، وقد تم تيسيرًا على الطالبات إعلان أسماء المقبولات بالموقع الإلكترونى لجامعة الأزهر على الإنترنت خاصة أن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية، لا تكفى أعداد المغتربات.



وقال رئيس جامعة الأزهر اننا نحرص على الاسهام فى الإثراء الفكرى للطالبات وتوفير جميع الخدمات لهن خاصة بعد عملية التطوير التي يشهدها فرع البنات وإنشاء كوبري جديد يسهل، عملية دخول وخروج الطالبات وعدم تزاحم الطالبات أمام البوابة الرئيسية خلال الدخول والخروج علاوة علي إنشاء استراحات وكافتيريا على أعلى مستوى.



ووجه المحرصاوي الشركة المنفذة لعملية التطوير سرعة الانتهاء من الأعمال خلال الأيام المقبلة لدخول الكوبري والبوابة الجديدة الخدمة.



وفي لفتة إنسانية وجه الدكتور المحرصاوي والدكتور البدويهي بحل مشكلة الطالبة أسماء محمد ابراهيم الخاصة بإجراءات التحويل من كلية الدراسات الانسانية شعبة ألماني الي كلية تربية تفهنا خاصة أنها التزمت بالتحويل اليكترونيا في الموعد المحدد.



رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة اللواء أيمن الدرديري مدير أمن جامعة الأزهر ومسئول أمن فرع البنات ومحمود رزق رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية.