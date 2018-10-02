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حوادث

أمن القاهرة: مبادرة كلنا واحد تكشف على المواطنين مجانا بنادي شرطة عابدين

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد صبرى
تنظم مديرية أمن القاهرة قافلة طبية بنادي شرطة القاهرة بعابدين للكشف بالمجان على المواطنين، من خلال مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية تحت شعار "كلنا واحد".

وبحسب بيان مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، فإن المبادرة تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة 9ص حتى الساعة 3م تشمل تخصصات (رمد - باطنة - أنف وأذن وحنجرة - أطفال - عظام) بالإضافة لعمل الأشعات اللازمة (موجات صوتية) وصرف الأدوية بالمجان.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في كافة مناحي الحياة وبناءًا على تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمرارًا لمبادرات وزارة الداخلية.

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