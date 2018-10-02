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وكيل رياضة الغربية يراجع خطط الاستثمار مع رؤساء 23 مركز شباب

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:57 م
وكيل شباب الغربية
وكيل شباب الغربية يلتقي رؤساء مجالس ادارات "23"مركز شباب
أحمد على
قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إنه في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، دعم الحركة الرياضية المصرية، وتحويل الرياضة إلى صناعة جاذبة لرؤوس الأموال، ووفقا لاستراتيجية تطوير الإطار الفكري وزيادة الوعي الاستثماري والاقتصادي لعناصر المنظومة الرياضية، بمشاركة كل أطراف المنظومة الرياضية لتنمية مواردها الذاتية وتطويرها وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وأشار "إسماعيل" بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة سوف تقدم الدعم الفنى والعلمى الكامل لكل المؤسسات والهيئات العاملة فى المجال الرياضى، ووفق خطة وآلية تنفيذية لجعلها مؤسسات اقتصادية وجذابة لرؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال لقائه بقاعة مؤتمرات الديوان العام، بالسادة مديري الادارات الفرعية، رؤساء مجالس ادارات لعدد 23 مركز شباب وذلك لبدء انطلاق المرحلة الأولي لعملية الاستثمار الرياضي ومنها "محلات تجاريه، حمامات سباحة، صالات أنشطة متنوعة، قاعات مناسبات" مع استكمال جميع الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الشباب وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لبدء عملية الاستثمار.

جاء ذلك بحضور الأستاذ علي الراعي وكيل الشباب، الدكتور ايمن عقبة وكيل الرياضة وشفيق الشيخ مدير عام التفتيش المالي والإدارات، مصطفى طعيمة مدير العلاقات العامة.
وكيل رياضة الغربية يراجع خطط الاستثمار مع رؤساء 23 مركز شباب
وكيل رياضة الغربية يراجع خطط الاستثمار مع رؤساء 23 مركز شباب
وكيل رياضة الغربية يراجع خطط الاستثمار مع رؤساء 23 مركز شباب
وكيل رياضة الغربية يراجع خطط الاستثمار مع رؤساء 23 مركز شباب
وكيل رياضة الغربية يراجع خطط الاستثمار مع رؤساء 23 مركز شباب
وكيل رياضة الغربية يراجع خطط الاستثمار مع رؤساء 23 مركز شباب
وكيل رياضة الغربية يراجع خطط الاستثمار مع رؤساء 23 مركز شباب

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