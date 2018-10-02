شاهد.. طليقة ممثل أمريكي شهير مشردة في شوارع لوس أنجلوس تأكل من القمامة

يستمتع النجم الأمريكي السابق جيمي جاكسون بالحياة في جنوب كاليفورنيا، بينما شوهدت زوجته السابقة المشردة وهي تنبش في صناديق القمامة في شوارع لوس أنجلوس.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم إيقاف الممثل البالغ من العمر 37 عامًا عن العمل في نيوبورت بيتش بعد ظهور صور لزوجته السابقة لوني ويليسون، مدربة اللياقة السابقة في حالة مزرية وهزيلة، ومتسخة وتحمل ممتلكاتها في عربة تسوق، وتجول مشردة بالشوارع في مشهد صادم ومبكٍ.



لكن وضع المعيشة الحالي لزوجته السابقة يبدو أنه أبعد ما يكون عن عقل الممثل الأمريكي حيث كان ينشر صورًا شخصية مع المعجبين، وكان يقوم بتمرين مكثف على الشاطئ يوم الخميس.



وكان جاكسون انفصل عن زوجته ويلسون "35 سنة"، في عام 2014، بعد علاقة عاصفة، حيث حاول الممثل مدمن الكحول محاولة خنقها في أعقاب شجار عنيف.